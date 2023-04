Ein druckfrischer Bildband gibt einen Überblick über den Reichtum an Orgelbauwerken im Kirchenkreis Egeln. Der Ascherslebener Kantor Thomas Wiesenberg gehört zum Autorenteam.

Klänge in Gottes Haus: Warum Ascherslebener Kantor an einem Buch über Orgeln mitschreibt

Die prächtige Orgel in der St. Jakobi Kirche in Wanzleben. Hinter dem barocken Prospekt arbeitet ein Orgelwerk aus der Röver-Werkstatt.

Aschersleben/MZ - Sie gilt als die Königin der Instrumente. Seit 2017 gehört sie offiziell zum „Immateriellen Kulturerbe“ der Unesco: die Orgel. Das Jahr 2021 rückte das klanggewaltige Instrument und ihre Erbauer in den Fokus. Und das „Jahr der Orgel“ war auch Anlass im Kirchenkreis Egeln, mehr als nur einen Blick auf den Reichtum an Orgeln in der Region zu werfen.