Kita in Ascherslebener Ortsteil Mehringen bekommt Lüftungsanlage

Mehringen/MZ - Raumlufttechnische Anlagen (RLT) optimieren die Frischluftzufuhr, indem sie verbrauchte Luft gegen frische Luft austauschen. Davon profitiert jetzt auch die Kita in Mehringen. Zudem halten diese RLT-Anlagen Viren, Bakterien, Pilzsporen oder Pollen fern und schaffen Abhilfe bei plötzlich auftretenden Gerüchen. Das heißt, die Lüftung erfolgt dauerhaft, kontrolliert und mittels automatischer Überwachung.

Mit den Geräten zufrieden

In der Kita in Mehringen wurden drei dieser Anlagen eingebaut, seit dieser Woche sind sie in Betrieb. „Die Geräte sind an sich großartig“, sagt Sabine Sentner, stellvertretende Leiterin der Kita „Kunterbunt“ in Mehringen.

„Aber an die Größe der Geräte mussten wir uns erst gewöhnen. Es fiel uns zunächst nicht leicht, uns den Gruppenraum mit den RLT-Anlagen vorzustellen und dann zu erleben. Aber die Technik an sich hat uns überzeugt. Durch den ständigen Austausch von gebrauchter und frischer Luft findet eine Gesundheitsfürsorge bei unseren Kindern und bei uns Mitarbeitern statt. Wir schätzen es sehr, dass die Stadt die Initiative ergriffen hat, und sind froh, dass wir eine der ersten Einrichtungen sind, die die RLT-Anlagen nutzen können“, so Sabine Sentner.

Priorität liegt bei Kindern

Die RLT-Anlagen sind eine dauerhafte und nachhaltige Lösung für eine verbesserte Qualität der Luft. Daher ist es für Oberbürgermeister Andreas Michelmann selbstverständlich, dass alle städtischen Einrichtungen mit den Anlagen ausgestattet werden, „die Priorität liegt aber ganz klar bei den Kindern“, sagt er dazu. Die Anlagen werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert.

Nachdem in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Mehringen, Westdorf und Groß Schierstedt die entsprechenden Geräte eingebaut wurden, wird nun mit dem Einbau der stationären Anlagen in den städtischen Schulen begonnen.