Derzeit häufen sich Diebstähle von Kfz-Kennzeichen in Schönebeck. Wie die Lage in Aschersleben aussieht, was Opfer beachten müssen und wie man sich schützen kann.

Kennzeichendiebstahl: Was Autofahrer in Aschersleben wissen und beachten sollten

Kennzeichendiebstahl: Ohne zusätzliche Sicherung sind die Tafeln in Windeseile vom Fahrzeug abmontiert.

Aschersleben/Schönebeck/MZ. - Zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen ist es in der jüngsten Vergangenheit in Schönebeck gekommen. Unter anderem in den sozialen Medien weisen Menschen darauf hin und mahnen ihre Mitbürger zur Vorsicht. So sollen allein am Dienstag, 16. September, mehrere Kennzeichen in Felgeleben gestohlen worden sein.