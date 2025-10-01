Diebstahl Kennzeichendiebstahl: Was Autofahrer in Aschersleben wissen und beachten sollten
Derzeit häufen sich Diebstähle von Kfz-Kennzeichen in Schönebeck. Wie die Lage in Aschersleben aussieht, was Opfer beachten müssen und wie man sich schützen kann.
01.10.2025, 08:30
Aschersleben/Schönebeck/MZ. - Zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen ist es in der jüngsten Vergangenheit in Schönebeck gekommen. Unter anderem in den sozialen Medien weisen Menschen darauf hin und mahnen ihre Mitbürger zur Vorsicht. So sollen allein am Dienstag, 16. September, mehrere Kennzeichen in Felgeleben gestohlen worden sein.