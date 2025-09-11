Nach einer Vorstellung eines Konzepts für eine neue Einkaufsmöglichkeit in Freckleben sieht der Nachbarort Drohndorf für sich zu hohe Hürden. Welche das aus Sicht des Rates sind.

Kein Dorfladen für Drohndorf: Warum das Konzept eines Einkaufscontainers nicht weiterverfolgt wird

Ein Selbstbedienungsdorfladen mit einem Vollsortiment ist derzeit für Drohndorf keine Option.

Drohndorf/MZ - Wer in Drohndorf oder Freckleben mal schnell etwas einkaufen möchte, der hat Pech. Es gibt keine Möglichkeit, Lebensmittel vor Ort zu erwerben. Die meisten Einwohner kaufen in den größeren Städten oder Nachbarorten ein oder auch bei den fliegenden Händlern, die wöchentlich mit ihren Verkaufswagen in den Orten einen kurzen Stopp einlegen. Wer nicht mobil ist und sich nichts mitbringen lassen kann, der wäre über eine richtige Einkaufsmöglichkeit sicherlich froh.