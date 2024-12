Aschersleben/MZ - „Auf geht’s Julian, auf geht’s“ und „Einmal Julian, immer Julian“ so die Anfeuerungsrufe der Fans des Aschersleber Box-Profis Julian Vogel, der am Sonnabendabend in der ausverkauften Ballhaus-Arena seinen WBO-Junioren-Weltmeistertitel verteidigt – mit Erfolg. In der achten Runde steht fest: Er behält den Gürtel und Aschersleben seinen Box-Champion.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.