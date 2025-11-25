weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Advent in Gatersleben: Jatersleber Waldweihnacht lockt wieder auf den Bäckerteich

Eil
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch

Advent in Gatersleben Jatersleber Waldweihnacht lockt wieder auf den Bäckerteich

Die „Jatersleber Waldweihnacht“ lockt am letzten Novemberwochenende auf den Festplatz am Gaterslebener Bäckerteich. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Von Jens Dammann Aktualisiert: 25.11.2025, 17:14
Erst entstauben und dann auffrischen: Eckhard Nix (li.) und Rainer Bialek vom Gatersleber Karnevalsverein richten das Maskottchen der Waldweihnacht wieder her.
Erst entstauben und dann auffrischen: Eckhard Nix (li.) und Rainer Bialek vom Gatersleber Karnevalsverein richten das Maskottchen der Waldweihnacht wieder her. (Foto: Jens Dammann)

Gatersleben/MZ - In Gatersleben laufen die Arbeiten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt, der sich als „Waldweihnacht“ schon seit Jahren einen ganz besonderen Namen gemacht hat. Das Außergewöhnliche daran sind tatsächlich die vielen kleinen Weihnachtsbäume, die am Bäckerteich stehen werden. In diesem Jahr werden es um die 20 sein. Sie verleihen dem Areal ein ganz besonderes Flair und haben so dem Fest letztendlich seinen charakteristischen Namen gegeben.