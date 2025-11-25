Die „Jatersleber Waldweihnacht“ lockt am letzten Novemberwochenende auf den Festplatz am Gaterslebener Bäckerteich. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Erst entstauben und dann auffrischen: Eckhard Nix (li.) und Rainer Bialek vom Gatersleber Karnevalsverein richten das Maskottchen der Waldweihnacht wieder her.

Gatersleben/MZ - In Gatersleben laufen die Arbeiten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt, der sich als „Waldweihnacht“ schon seit Jahren einen ganz besonderen Namen gemacht hat. Das Außergewöhnliche daran sind tatsächlich die vielen kleinen Weihnachtsbäume, die am Bäckerteich stehen werden. In diesem Jahr werden es um die 20 sein. Sie verleihen dem Areal ein ganz besonderes Flair und haben so dem Fest letztendlich seinen charakteristischen Namen gegeben.