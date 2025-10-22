Herabstürzende Steine und ein kaputtes Dach: Der Seeland-Stadtrat gibt knapp 150.000 Euro frei, um das Froser Bendix-Stift zu retten.

In die Jahre gekommen: Froser Bendix-Stift muss dringend saniert werden

Das Bendix-Stift aus Frose steht unter Denkmalschutz. Nun muss es saniert werden.

Frose/MZ - Die Schäden sind deutlich zu erkennen. „Die ersten Steine sind heruntergekommen und Türmchen und Schornsteine so undicht, dass der Regen ins Gebäudeinnere eindringen kann, es bereits starke Feuchteschäden an Putz und Tapeten gibt“, beschreibt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) den Zustand des Froser Bendix-Stifts. Das denkmalgeschützte Gebäude, so weiß er, muss deshalb umgehend saniert werden.