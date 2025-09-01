Mit feinen Pinseln und viel Geduld bringen Restauratoren aus Meerane die vier bronzenen Figuren am Ascherslebener Rathaus und der Sparkasse wieder zum Glänzen.

In die Jahre gekommen: Frischekur für Putten am Ascherslebener Rathaus

Zwei Putten haben die Restauratoren vom Sockel demontiert, da sie mit in die Werkstatt nach Meerane mussten.

Aschersleben/MZ - Immer wieder bleiben Passanten stehen, schauen neugierig zu und fragen: „Was passiert denn mit den Putten?“ Geduldig erklärt Ulrich Weidauer, was er da tut. Mit einem feinen Glasfaserpinsel streicht er über die kleinen Zehen einer bronzenen Figur am Eingang der Sparkasse. „Gerade in solchen Bereichen muss man sehr vorsichtig sein“, sagt der Restaurator aus Meerane und setzt seine Arbeit fort.