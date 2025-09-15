weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Tödlicher Einsatz: Im Einsatz tödlich verunglückt: Ascherslebener Feuerwehr gedenkt der Brandkatastrophe vor 75 Jahren

Vor 75 Jahren kamen bei einem Löscheinsatz zwei Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr ums Leben. Die Erinnerung an Erich Bertram und Gustav Reinhardt lebt weiter.

15.09.2025, 10:15
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben legen im Gedenken an ihre im Einsatz verunglückten Kameraden einen Kranz nieder.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben legen im Gedenken an ihre im Einsatz verunglückten Kameraden einen Kranz nieder. (Foto: FFW Aschersleben)

Aschersleben/MZ - Anlässlich des 75. Jahrestages eines verheerenden Brands in Aschersleben, gedachten die Kameraden der Feuerwehr und Oberbürgermeister Steffen Amme, der dabei umgekommenen Kameraden Erich Bertram und Gustav Reinhardt.