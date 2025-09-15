Tödlicher Einsatz Im Einsatz tödlich verunglückt: Ascherslebener Feuerwehr gedenkt der Brandkatastrophe vor 75 Jahren
Vor 75 Jahren kamen bei einem Löscheinsatz zwei Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr ums Leben. Die Erinnerung an Erich Bertram und Gustav Reinhardt lebt weiter.
Aschersleben/MZ - Anlässlich des 75. Jahrestages eines verheerenden Brands in Aschersleben, gedachten die Kameraden der Feuerwehr und Oberbürgermeister Steffen Amme, der dabei umgekommenen Kameraden Erich Bertram und Gustav Reinhardt.