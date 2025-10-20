Dem Aufruf des neuen Hoymer Vereins „DenkMal“ zu den beiden ersten Arbeitseinsätzen an der alten „Fortuna“ folgen zahlreiche Helfer. Was sie motiviert und welche Ziele sie verfolgen.

Hoymer packen an der „Fortuna“ an: Geschichtsträchtiges Haus soll gerettet werden

Gut 30 Helfer haben beim ersten Arbeitseinsatz an der alten „Fotuna“ in Hoym mit angepackt.

Hoym/MZ - Ein riesiger Container steht vor dem ehemaligen Gasthaus Fortuna in Hoym. Neben dem Eingang stehen zwei völlig eingestaubte Glücksspielautomaten. Baulärm klingt aus dem ruinösen Gebäude. Männer und Frauen schieben unentwegt schwer beladene Schubkarren mit Schutt aus dem Eingang und über ein Brett in einen großen Container, um diesen darin abzuladen. Zwei Mann bringen einen alten, völlig verdreckten Teppich heraus.