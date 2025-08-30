Lutz Kortum und Lutz Markwordt tragen ein Cochlea-Implantat. Trotz des technischen Wunderwerks braucht es viel eigene Anstrengung, wieder am Leben teilzuhaben.

Ein normales Gespräch ist zwischen Lutz Kortum (links) und Lutz Markwordt jetzt wieder möglich.

Aschersleben/MZ. - Sie heißen beide Lutz, sind beide um die 60 und teilen das gleiche Schicksal. Die Ascherslebener sind hochgradig hörgeschädigt und haben mit Hilfe eines Cochlea-Implantats (CI) Lebensqualität zurückgewonnen. Der Weg bis zu diesem Punkt war lang und mühsam und ist noch immer nicht zu Ende. Denn um wieder zu hören, braucht es trotz der technischen Hilfe viel Geduld, gezieltes Training und das Verständnis anderer Menschen.