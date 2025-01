Mario Behnke stellt seit 40 Jahren bunte Programme und Theaterstücke auf die Beine und weiß so manche Anekdote zu berichten. Wie über die Mehringer Hopfenfrauen.

Hopfensaft und Streuselkuchen: Was DDR-Star Heinz Quermann mit Mehringen zu tun hat

Mario Behnke hat in seinem Büro zahlreiche Fotos von sich und den Künstlern hängen.

Mehringen/MZ. - Was Heinz Quermann – Deutschlands unvergesslicher Showmaster, der jahrzehntelang etwa mit „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ zur Weihnachtszeit in die DDR-Wohnzimmer flimmerte – mit Mehringen zu tun hat? Hopfensaft und Streuselkuchen! Mario Behnke muss lachen. Denn an diese Geschichte erinnert sich der Veranstalter, der seit 40 Jahren im Geschäft ist – einen Großteil davon mit dem „Show Express Könnern“ – noch ganz genau.