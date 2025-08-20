Für fünf kommunale und sieben private Vorhaben gibt es in Aschersleben grünes Licht für eine Förderung aus europäischen Geldtöpfen. Damit hat auch die Karawanserei gute Chancen auf den Wiederaufbau.

Hoffnung auf viele EU-Fördermittel: Zwölf Projekte in und um Aschersleben für förderwürdig befunden

Aschersleben/MZ - Es gibt neue Hoffnung für die Karawanserei. Der seit langem ausstehende Wiederaufbau des Spielgerätes auf der Herrenbreite hat eine wichtige Hürde genommen. Die Stadt Aschersleben hat zusammen mit weiteren Vorhaben einen Projekt-Steckbrief für eine EU-Förderung innerhalb des sogenannten Leader-Programms eingereicht. Mit diesem sollen von der Europäischen Union nachhaltige Projekte im ländlichen Raum gefördert werden.