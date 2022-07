Hildegard Noetzel feiert in Giersleben ihren 100. Geburtstag

Giersleben/MZ - Hildegard Noetzel sitzt an der Stirn der großen Tafel auf dem Hof des Rittergutes in Giersleben. Bunte Luftballons schmücken das Rund, und im Hintergrund hängt eine große „100“. Die Seniorin feiert am Freitag mit den Mitbewohnern des Pflegeheimes und den Mitarbeitern einen besonderen Geburtstag. Seit erst einem Jahr wohnt sie hier. Noch mit 99 lebte die betagte Dame in Aschersleben in der eigenen Wohnung und wurde dort von einem ambulanten Pflegedienst betreut.

