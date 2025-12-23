Die Handballer vom HC Aschersleben kämpfen um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Trainer Martin Wartmann ist optimistisch, was die im Januar startende Rückrunde anbelangt.

Energisch und torgefährlich: Kreisläufer Chris Hoffmann erzielte in der Hinrunde für den HC Aschersleben 41 Tore.

Aschersleben/MZ - Vier Siege, elf Niederlagen – das ist die ernüchternde Bilanz der Handballer des HC Aschersleben nach der Hinrunde in der Regionalliga Mitteldeutschland. Mit acht Zählern stecken die Alligatoren, die ihr letztes Punktspiel in heimischer Halle gegen Bad Blankenburg mit 36:35 gewinnen konnten und somit den Fans zum bevorstehenden Weihnachtsfest einen Sieg schenkten, im Abstiegskampf. Allerdings müssen mindestens auch sechs andere Mannschaften um den Klassenerhalt bangen.