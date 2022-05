Harte Einsatznacht für Ascherslebener Feuerwehren

Nachdem zwei Pkw in Mehringen gebrannt haben, wurden die Einsatzkräfte bei einem schweren Unfall in Aschersleben benötigt.

Zwei Pkw sind in der Nacht zum Sonntag in Mehringen ausgebrannt.

Mehringen/Aschersleben/MZ - Kurz vor zwei Uhr brannten in der Nacht zum Sonntag in der Kreisstraße in Mehringen zwei Fahrzeuge komplett aus. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren aus Aschersleben und den Ortsteilen konnte ein Übergreifen der Flammen auf anliegende Gebäude und Grundstücke vermieden werden.

Die Polizei geht nach ersten Informationen von Brandstiftung aus. Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen.

Ein Unfall mit Todesfolge gab es in der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben. Foto: Rüdiger Behrendt

Kaum hatten die Kameraden der Feuerwehr Aschersleben ihre Einsatzfahrzeuge wieder in der Wache abgestellt, wurden sie gegen vier Uhr zur Hilfeleistung bei einem schweren Verkehrsunfall in die Geschwister-Scholl-Straße gerufen.

Hier war ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf Höhe des Ballhauses von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lampenpfeiler kollidiert, bevor das Auto auf der Grünfläche zum Stehen kam. Der Fahrer verstarb infolge seiner Verletzungen.