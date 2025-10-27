weather regenschauer
  4. Handball Regionalliga: Nach Spiel gegen Halle: Ascherslebener Alligatoren übernehmen nach sieben Niederlagen rote Laterne

Das schlechte Rückzugsverhalten bemängelte Trainer Martin Wartmann nach der klaren Heimniederlage des HC Aschersleben im Regionalliga-Punktspiel gegen den USV Halle.

Von Ingo Gutsche 27.10.2025, 12:15
Der HC Aschersleben, hier mit Frank Seifert beim Wurf, kassierte eine Niederlage im Ballhaus gegen den USV Halle.
Der HC Aschersleben, hier mit Frank Seifert beim Wurf, kassierte eine Niederlage im Ballhaus gegen den USV Halle. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Die Alligatoren mussten sich am Samstagabend im Ballhaus dem USV Halle beugen: Die Handballer vom HC Aschersleben kassierten die siebte Saisonniederlage und übernahmen die rote Laterne in der Regionalliga Mitteldeutschland. Cheftrainer Martin Wartmann fand nach dem 26:34 deutliche Worte.