Das schlechte Rückzugsverhalten bemängelte Trainer Martin Wartmann nach der klaren Heimniederlage des HC Aschersleben im Regionalliga-Punktspiel gegen den USV Halle.

Nach Spiel gegen Halle: Ascherslebener Alligatoren übernehmen nach sieben Niederlagen rote Laterne

Der HC Aschersleben, hier mit Frank Seifert beim Wurf, kassierte eine Niederlage im Ballhaus gegen den USV Halle.

Aschersleben/MZ - Die Alligatoren mussten sich am Samstagabend im Ballhaus dem USV Halle beugen: Die Handballer vom HC Aschersleben kassierten die siebte Saisonniederlage und übernahmen die rote Laterne in der Regionalliga Mitteldeutschland. Cheftrainer Martin Wartmann fand nach dem 26:34 deutliche Worte.