Die Alligatoren jubeln nach dem ersten Sieg im neuen Jahr: Den Handballern aus Aschersleben gelingt ein Befreiungsschlag. Was Trainer Martin Wartmann besonders freut.

Ole Schreier setzt sich erfolgreich durch. Er erzielte beim Sieg der Alligatoren im Ballhaus gegen den ThSV Eisenach II sechs Tore.

Aschersleben/MZ - Die Handballer vom HC Aschersleben tankten nach dem wichtigen und klaren 40:31-Erfolg im Regionalliga-Duell gegen die Zweitvertretung des ThSV Eisenach neues Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt. Mit diesem fünften Saisonsieg, gleichzeitig die ersten gewonnenen Zähler in der Rückrunde, sind die Konkurrenten für die Alligatoren wieder in Sichtweite.