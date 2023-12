Am Samstag sind die Alligatoren gegen das Team aus Pirna und Heidenau gefordert. Wer in den Reihen der Gäste steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Ein Blick aus dem Fenster und auf den Wetterbericht verrät: Es könnte ungemütlich werden am Samstag. Das gilt auch für die Ascherslebener Handballer, denen zu wünschen ist, dass sie und ihre Gäste ob der winterlichen Straßenverhältnisse unbeschadet am Ballhaus ankommen. Dort trifft der Oberligist von der Eine auf die SG Pirna Heidenau. Jene Mannschaft also, die Ligaprimus Plauen-Oberlosa die bislang einzige Niederlage beigebracht hat. Zudem bringt Pirna einen guten alten Bekannten mit.