Sollte am 80. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa eine Gedenkminute in Gremien eingelegt werden? Im Finanzausschuss Leuna war man sich darüber uneinig, im Kreistag des Saalekreises verließen Mitglieder sogar den Saal.

Leuna/Merseburg/MZ. - Sollte am 80. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa eine Gedenkminute in kommunalen Gremien eingelegt werden? Über diese Frage herrschte Donnerstag Uneinigkeit im Leunaer Finanzausschuss, dessen jüngste Sitzung in diesem Jahr mit dem denkwürdigen Jahrestag zusammengefallen war.