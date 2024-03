Zwei Bands stehen am Sonnabend in der Alten Hobelei auf der Bühne, um gemeinsam mit dem Publikum den St. Patrick’s Day zu feiern.

Guinness, Tanz und gute Laune: St. Patrick's Day in der Alten Hobelei in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Musik, Tanz, Whiskey und reichlich Guinness: Bei Live-Musik und in feuchtfröhlicher Atmosphäre wird am Sonnabend, 16. März, ab 20 Uhr in der Alten Hobelei der St. Patrick’s Day gefeiert. Der irische Nationalfeiertag ist auch hierzulande ein Muss auf der Party-Liste für Fans des Irish Folk, so die Aschersleber Kulturanstalt. Für die mitreißende Musik und irische Lebensfreude sorgen an diesem Abend die Bands „F.misd“ und „Dead Man’s Hand“.

„Irisch sein“ wird gefeiert

„F.misd“ aus Staßfurt und der Ascherslebener St. Patrick’s Day gehören schon lange zusammen. „Es ist ja fast schon eine Tradition. Denn seitdem es den St. Patrick’s Day in der Stadt gibt, sind wir auch dabei“, erzählt Phil Detlefsen von „F.misd“ im vergangenen Jahr der MZ.

Die Band „Dead Man’s Hand“ ist eine Irish Folk Band aus Leipzig, die es nach eigenen Angaben gern so richtig „krachen“ lässt. „Mit Liedern über Liebe, Suff und Revolution bringen sie jeden Tanzboden zum Kochen, bis ein jeder knöcheltief in Schweiß und Guinness steht“, so ist im Internet über sie zu lesen.

Doch wer war eigentlich dieser St. Patrick? Bei ihm handelt es sich um einen der berühmtesten Schutzheiligen Irlands. Laut Legende brachte er das Christentum auf die Insel, machte das Kleeblatt zu einem Modestatement und befreite Irland von der Schlangenplage.

Auf der ganzen Welt wird gefeiert

Der Feiertag findet an St. Patrick’s Todestag statt und gilt in Irland seit mehr als 1.500 Jahren als religiöser Festtag. Auch wenn der St. Patrick’s Day nur in wenigen Ländern ein staatlicher Feiertag ist – zum Beispiel in der Republik Irland, Nordirland oder Neufundland – wird doch das „Irisch sein“ auf der ganzen Welt gefeiert.

Tickets sind in der Tourist-Information, Hecknerstraße 6, Tel.: 03473/8 40 94 40 zum Preis von 17 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich.