Grundsteuer in Aschersleben steigt massiv: Neue Hebesätze sorgen für Diskussionen
Die Neubewertung von Grundstücken durch die Finanzämter führt zu deutlich höheren Grundsteuern in Aschersleben. Die Stadt schlägt stark erhöhte Hebesätze vor – im Stadtrat zeichnet sich bereits Streit ab.
Aktualisiert: 28.08.2025, 09:46
Aschersleben/MZ. - Steuern. Was für ein leidiges Thema! Noch dazu, wenn sie nur eine Richtung kennen – nach oben. Jedenfalls wird sich mancher Ascherslebener im kommenden Jahr verwundert die Augen reiben, wenn er seinen Grundsteuerbescheid aus dem Rathaus in den Händen hält.