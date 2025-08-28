Die Neubewertung von Grundstücken durch die Finanzämter führt zu deutlich höheren Grundsteuern in Aschersleben. Die Stadt schlägt stark erhöhte Hebesätze vor – im Stadtrat zeichnet sich bereits Streit ab.

Die Stadt Aschersleben legt die Hebesätze für die Grundsteuern, die ab kommendem Jahr gelten sollen, neu fest.

Aschersleben/MZ. - Steuern. Was für ein leidiges Thema! Noch dazu, wenn sie nur eine Richtung kennen – nach oben. Jedenfalls wird sich mancher Ascherslebener im kommenden Jahr verwundert die Augen reiben, wenn er seinen Grundsteuerbescheid aus dem Rathaus in den Händen hält.