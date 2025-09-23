In Groß Schierstedt packten 25 Helfer an: Sie pflanzten 20 neue Obstbäume, reinigten Dorfgemeinschaftsraum und Schützensaal und sammelten Müll. Warum solche Aktionen wichtig für das Dorf sind.

Groß Schierstedt/MZ. - Pflanzen, putzen, Müll einsammeln: Am Sonnabend trafen sich 25 fleißige Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz in Groß Schierstedt. Bei bestem Herbstwetter wurden zahlreiche Aufgaben im Dorf angepackt, berichtet Stefan Jorde vom Heimat- und Geschichtsverein. „Viele Unterstützer brachten sogar eigene Maschinen, Fahrzeuge und Reinigungsmittel mit, ein tolles Zeichen für den Gemeinschaftsgeist in unserem Ortsteil“, findet er.