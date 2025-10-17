Neben dem großen Ascherslebener Weihnachtsmarkt wird es mit einem Lichterhof-Spaziergang ein weiteres Angebot im Advent geben. Auf dem Stephanikirchhof ist jedoch in diesem Jahr Weihnachtspause.

Jana Richter im Hof ihres Hauses am Külzplatz. Auch hier soll es am 20. Dezember so richtig weihnachtlich werden.

Aschersleben/MZ - Ein Meer aus Kerzenlichtern, der Duft von Glühwein und Gebäck, ein langer, festlich gedeckter Tisch, an dem sich Nachbarn, Freunde und Fremde begegnen können – so kennen viele Ascherslebener den Weihnachtsmarkt auf dem Stephanikirchhof. Dazu Musik von der Bühne mit regionalen Künstlern, die Turmbläser, kleine Stände mit Handwerk und Leckereien: In den vergangenen Jahren hat das Team um Pfarrerin Anne Bremer gezeigt, wie viel Wärme und Gemeinschaft an einem einzigen Adventsnachmittag entstehen können.