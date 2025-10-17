Neue Idee Gesellig und herzerwärmend – Jana Richter will im Advent Ascherslebener Höfe öffnen
Neben dem großen Ascherslebener Weihnachtsmarkt wird es mit einem Lichterhof-Spaziergang ein weiteres Angebot im Advent geben. Auf dem Stephanikirchhof ist jedoch in diesem Jahr Weihnachtspause.
17.10.2025, 08:15
Aschersleben/MZ - Ein Meer aus Kerzenlichtern, der Duft von Glühwein und Gebäck, ein langer, festlich gedeckter Tisch, an dem sich Nachbarn, Freunde und Fremde begegnen können – so kennen viele Ascherslebener den Weihnachtsmarkt auf dem Stephanikirchhof. Dazu Musik von der Bühne mit regionalen Künstlern, die Turmbläser, kleine Stände mit Handwerk und Leckereien: In den vergangenen Jahren hat das Team um Pfarrerin Anne Bremer gezeigt, wie viel Wärme und Gemeinschaft an einem einzigen Adventsnachmittag entstehen können.