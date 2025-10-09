Geplanter Supermarkt Gerüchteküche brodelt: Gibt Norma Hoym als künftigen Standort auf?
Die Supermarkt-Kette Norma will in Hoym eine Filiale errichten. Doch nun machen Gerüchte die Runde, dass das Projekt vor dem Aus steht. Was Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier dazu sagt.
09.10.2025, 12:30
Hoym/MZ - In Hoym machen derzeit Gerüchte die Runde, dass sich die Supermarkt-Kette Norma zurückgezogen habe und nun doch kein neuer Markt in dem Seeland-Ortsteil gebaut werden solle. „Das sind tatsächlich nur Gerüchte“, stellt der Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) auf MZ-Nachfrage klar. „Norma hält weiter an uns fest.“