weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Geplanter Supermarkt: Gerüchteküche brodelt: Gibt Norma Hoym als künftigen Standort auf?

Geplanter Supermarkt Gerüchteküche brodelt: Gibt Norma Hoym als künftigen Standort auf?

Die Supermarkt-Kette Norma will in Hoym eine Filiale errichten. Doch nun machen Gerüchte die Runde, dass das Projekt vor dem Aus steht. Was Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier dazu sagt.

Von Regine Lotzmann 09.10.2025, 12:30
Auch in Hoym soll künftig ein Norma-Markt entstehen.
Auch in Hoym soll künftig ein Norma-Markt entstehen. (Symbolfoto: Robert Briest)

Hoym/MZ - In Hoym machen derzeit Gerüchte die Runde, dass sich die Supermarkt-Kette Norma zurückgezogen habe und nun doch kein neuer Markt in dem Seeland-Ortsteil gebaut werden solle. „Das sind tatsächlich nur Gerüchte“, stellt der Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) auf MZ-Nachfrage klar. „Norma hält weiter an uns fest.“