Beim Radweg an der Ermslebener Straße in Aschersleben sehen Autofahrer, die aus einer Privatstraße kommen, Radler erst sehr spät. Ein Spiegel könnte helfen, meinen Anwohner. Warum der bisher fehlt.

Gefahr für Radfahrer?: Anwohner der Ermslebener Straße in Aschersleben kritisieren Wegesituation

Aschersleben/MZ - Die Anwohner der Ermslebener Straße sind froh über den Abschluss der langwierigen Straßenbauarbeiten. Aber es gibt auch einige, die dort ein Problem sehen. Die beidseitige Führung des Radweges stadtauswärts auf der Seite des Landratsamtes ist für Jürgen Arndt und seine Nachbarn ein solches Problem. Er wohnt in einem der acht Einfamilienhäuser in der Ermslebener Straße, die vor einigen Jahren gegenüber der Straße Am Spittelsberg vor dem Pflegeheim Harzblick gebaut wurden.