Gaterslebener Kita-Kinder stoßen auf eine schöne Schulzeit an

Gatersleben/MZ - Die Gläser klirren fröhlich. „Wir wollen auf eine schöne Schulzeit anstoßen“, ruft Martina Ruppert ausgelassen, während die Knirpse an ihrem „Champagner“ schlürfen. „Na gut“, schiebt die Leiterin der Gaterslebener Bibliothek mit einem Schmunzeln hinterher, „natürlich ist es Kindersekt.“ Der kleine Umtrunk in der Bibo ist inzwischen Tradition, wenn Kindergartenkinder, die zum festen Kundenstamm der städtischen Einrichtung gehören, in die Schule verabschiedet werden.