Am 15. September eröffnet in der Hohen Straße in Aschersleben eine neue Gaststätte. Die MZ hat schon mal einen Blick hinter die noch verhangenen Scheiben gewagt.

Aschersleben/MZ - Die Raben sind schon da – zumindest auf den Fensterscheiben. Mit schwarzem Gefieder und auf Ästen schmücken sie die Außenwerbung des neuen Gasthofs „Zum Raben“ in der Hohen Straße 21. Am Montag, 15. September, öffnet das Lokal offiziell seine Türen – und zugleich ist damit ein wichtiger Teil der Sanierung des geschichtsträchtigen Fachwerkhauses in der Ascherslebener Altstadt abgeschlossen. Über mehrere Jahre hinweg hat die Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) das Ensemble Hohe Straße/Am Grauen Hof instandgesetzt, um das Quartier aufzuwerten.