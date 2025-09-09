weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kunst im Bahnhof: Warum der „Badespaß“ im Hauptbahnhof Halle bald vorbei ist

In der Lounge „Bastian“ im Hauptbahnhof Halle wird regelmäßig Kunst ausgestellt. Nun wurden einige Skulpturen abmontiert. Einige der Werke sollen nun für einen guten Zweck versteigert werden.

Von Thisbe Westermann 09.09.2025, 13:58
Wuchtige Drahtgestelle zieren die Bahnhofslounge „Bastian“ im halleschen Hauptbahnhof.
Wuchtige Drahtgestelle zieren die Bahnhofslounge „Bastian“ im halleschen Hauptbahnhof. (Foto: Thisbe Westermann)

Halle/MZ. - Sie sprangen direkt in den Pool der Bahnhofslandschaft in Halle – die Schwimmerinnen aus Draht des Künstlers Siegfried Kober. Insgesamt sieben Drahtskulpturen hingen kürzlich noch in der Bahnhofslounge „Bastian“ in der ersten Etage des Hauptbahnhofs.