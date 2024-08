Auch in diesem Jahr wird in Nachterstedt wieder getrödelt. Noch bis einen Tag vor der Veranstaltung können sich Teilnehmer anmelden.

Nachterstedt/MZ - 40 Teilnehmer haben sich schon angemeldet, um dabei zu sein, wenn sich ganz Nachterstedt am Sonntag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr wieder in einen großen Flohmarkt verwandelt. Dass es den in diesem Jahr gibt, ist genau genommen Janine Sacher-Gotsch zu verdanken.