Sportveranstaltung Fußball und Feiern: Dorfmeisterschaften in Winningen ziehen zahlreiche Besucher an
Bei den Winninger Dorfmeisterschaften konnte sich in diesem Jahr der „Club der Denker“ den Sieg holen. Doch nicht nur der sportliche Wettstreit steht bei der Veranstaltung im Vordergrund: Es geht vor allem um Spaß und Gemeinschaft.
10.08.2025, 15:00
Winningen/MZ - Bereits zum 33. Mal verwandelte sich das Sportgelände in Winningen in eine Bühne für packenden Kleinfeld-Fußball, ausgelassene Stimmung und gelebte Dorfgemeinschaft: Die Dorfmeisterschaft des SSV Eintracht zog auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer und Fußballfreunde aus der Region an.