Sportveranstaltung Fußball und Feiern: Dorfmeisterschaften in Winningen ziehen zahlreiche Besucher an

Bei den Winninger Dorfmeisterschaften konnte sich in diesem Jahr der „Club der Denker“ den Sieg holen. Doch nicht nur der sportliche Wettstreit steht bei der Veranstaltung im Vordergrund: Es geht vor allem um Spaß und Gemeinschaft.