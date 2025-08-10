weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sportveranstaltung: Fußball und Feiern: Dorfmeisterschaften in Winningen ziehen zahlreiche Besucher an

Bei den Winninger Dorfmeisterschaften konnte sich in diesem Jahr der „Club der Denker“ den Sieg holen. Doch nicht nur der sportliche Wettstreit steht bei der Veranstaltung im Vordergrund: Es geht vor allem um Spaß und Gemeinschaft.

Von Ingo Gutsche 10.08.2025, 15:00
Die Alten Herren aus Winningen (rechts, hier im Spiel gegen Schadeleben) zogen bei den Dorfmeisterschaften in das Finale ein.
Die Alten Herren aus Winningen (rechts, hier im Spiel gegen Schadeleben) zogen bei den Dorfmeisterschaften in das Finale ein. (Foto: Thomas Tobis)

Winningen/MZ - Bereits zum 33. Mal verwandelte sich das Sportgelände in Winningen in eine Bühne für packenden Kleinfeld-Fußball, ausgelassene Stimmung und gelebte Dorfgemeinschaft: Die Dorfmeisterschaft des SSV Eintracht zog auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer und Fußballfreunde aus der Region an.