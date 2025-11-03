Im Seniorenzentrum Am Stadtpark in Aschersleben wird gefeiert: Der 100 Geburtstag von Frieda Schrepp. Obwohl sie noch recht fit ist, zitiert sie gern den Satz „Altwerden ist nichts für Feiglinge“.

Zufriedenheit bis ins hohe Alter: Frieda Schrepp feiert in Aschersleben ihren 100. Geburtstag

Aschersleben/MZ - „Ich bin die einzige in der Familie, die so alt geworden ist“, sagt Frieda Schrepp. „Alt“ heißt in diesem Falle 100 Jahre. Diesen Geburtstag feierte sie am Wochenende in ihrem neuen Zuhause, im Seniorenzentrum Am Stadtpark in Aschersleben. Und wenn man es nicht wüsste, würde man ihr das volle Jahrhundert nicht anmerken.