Am 1. November 1990 hat Gabi Krenz ihre Schneiderei in Köthen eröffnet. Ihre Kostüme waren jahrelang gefragt. Welche Episoden aus dieser Zeit die Inhaberin noch heute schmunzeln lassen.

„Meine Schneiderei ist mein Leben“, sagt Gabi Krenz, die sich vor mittlerweile 35 Jahren selbstständig gemacht hat.

Köthen/MZ. - Klingeling. Die Tür der Schneiderei öffnet sich. Eine Frau tritt ein. Sie möchte eine Hose abholen. Gabi Krenz greift neben sich und reicht der Kundin das umgenähte Kleidungsstück über den Tresen. Die zahlt, bedankt sich, schwatzt noch kurz mit der Inhaberin und verlässt den Laden. Klingeling. Die Glöckchen über der Tür tönen erneut.