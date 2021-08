Filmpalast in Aschersleben zeigt „André Rieu - Together Again“

Der Film dient dazu, die Wartezeit zu verkürzen, denn ab November will der Musiker wieder auf Tournee durch Deutschland gehen.

Aschersleben/MZ - Fans von André Rieu dürften am Sonntag, 29. August, eigentlich nur ein Ziel kennen: den Filmpalast in Aschersleben. „Together Again“ ist ein Konzertfilm mit einigen der schönsten Auftritte des Maestros von Sydney bis Mexiko-Stadt, von Bukarest bis New York.

Er enthält seine beliebtesten Musical-Melodien, Opernarien und Tanznummern. „Together Again“ sei eine wundervolle und bewegende Erinnerung daran, wie es vor der Pandemie war und wie es bald wieder sein wird, heißt es in einer Ankündigung.

Der Film dient dazu, die Wartezeit zu verkürzen, denn es sei geplant, dass Rieu und sein Orchester ab November wieder auf Tournee durch Deutschland und Österreich gehen. In seiner Heimatstadt Maastricht reflektiert André Rieu im Film über das vergangene Jahr, teilt Erinnerungen an Konzerte auf der ganzen Welt und freut sich darauf, seine Fans weltweit bald wieder mit neuen Konzerten zu begeistern.

Bei einem offenen Gespräch mit seinem Sohn Pierre begegnet der Künstler auch zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie seinem geliebten Johann Strauss Orchester. Die Vorstellung im Kino Aschersleben beginnt am 29. August um 16.30 Uhr.