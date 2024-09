Auf einem Spielplatz am Ascherslebener Promenadenring ist in der Nacht zum Mittwoch ein Holzspielgerät abgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollte Gasflasche im brennenden Spielhaus am Ascherslebener Promenadenring explodieren?

Aschersleben/MZ - Zum Brand eines Holzspielhauses auf dem Spielplatz am Dr. Wilhelm-Külz-Platz in der Nähe des Rondells musste die Feuerwehr Aschersleben in der Nacht zum Mittwoch ausrücken. Um 3.38 Uhr wurde die Ortswehr alarmiert.