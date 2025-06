In der Nacht zum Sonntag geriet in Aschersleben ein Auto im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Polizei schließt Brandstiftung aus und vermutet einen technischen Defekt. Die Feuerwehr war im nächtlichen und morgendlichen Einsatz.

Aschersleben/MZ/dan. - Ein brennendes Auto in der Hans-Grade-Straße beschäftigte die Feuerwehr Aschersleben in der Nacht zum Sonntag. Laut Polizei handelte es sich in diesem Fall jedoch nicht um Brandstiftung. Das Auto stand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. „Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt zurückzuführen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.