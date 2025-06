Vor allem Rehe richten auf dem Köthener Friedhof in der Maxdorfer Straße immer wieder Schäden an. Die Stadt antwortet zu dem Problem schriftlich.

Auf dem Friedhof Köthen in der Maxdorfer Straße wurde vor nicht allzu langer Zeit ein neuer Stabgitterzaun aufgebaut.

Köthen/MZ. - In den Ausschusssitzungen des Köthener Stadtrates waren zuletzt immer wieder die Tierfraßschäden auf dem Friedhof in der Maxdorfer Straße thematisiert worden. Der Bitte der MZ, nach einem Rundgang mit den Verantwortlichen des Friedhofes und dem Stadtjäger kam die Stadt Köthen nicht nach. Stattdessen schickte sie eine umfangreiche schriftliche Stellungnahme, die wir hiermit in großen Teilen zur Kenntnis geben.