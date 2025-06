Nach 22 Jahren hört Tabatha Magalhães als Ballettlehrerin auf und schlißet damit ihre Ballettschule. Ein geeigneter Ersatz für alle Schüler ist nicht in Sicht.

Auf zum letzten Tanz - Anhaltische Ballettschule in Dessau schließt

Dessau/MZ. - Nach 22 Jahren als Leiterin der Anhaltischen Ballettschule hört Tabatha Magalhães zum 30. Juni mit ihrer Lehrtätigkeit auf. Mit ihrem Abschied schließen sich auch endgültig die Türen der Ballettschule. Bevor es so weit ist, können sich alle Interessierten noch auf einen letzten Auftritt am morgigen 1. Juni in der Stadthalle Zerbst freuen.