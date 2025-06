Aschersleben/MZ - Neben einer leichten Preiserhöhung sind es vor allem zwei Dinge, die sich in Sachen Parken in Aschersleben– verändern werden. Erstens: Wer seinen fahrbaren Untersatz künftig am Sonnabendvormittag in der Innenstadt abstellen möchte, der muss dafür ins Portemonnaie greifen. Bisher war das Parken zu dieser Zeit frei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.