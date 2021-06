Feuerwehr Aschersleben löscht Wohnungsbrand und rettet Kätzchen

In der Schlachthofstraße brennt am Montagabend ein Badezimmer in einer Wohnung.

Aschersleben - Schaden ist entstanden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Und auch ein Kätzchen konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben am Montagabend retten. Was war passiert? In einem Badezimmer eines Mehrfamilienhauses in der Schlachthofstraße fängt eine Waschmaschine Feuer. Dieses Feuer greift in Windeseile auf das gesamte Badezimmer über, zwei Badezimmerschränke stehen in Flammen. Das Feuer droht sich noch weiter auszubreiten und noch größeren Schaden anzurichten.

Die schnell herbeigerufene Feuerwehr Aschersleben ist mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und kann den Brand löschen, bevor er auf andere Zimmer der Wohnung oder auf andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses übergreift.

Stadtwehrleiter Christoph Voigt ist an dem Abend der Einsatzleiter. Er berichtet: „Nachbarn hatten den Brand gemeldet. Aus der angekippten Balkontür drang beim Eintreffen bereits der dicke Rauch. Auch in der Wohnung stellten wir eine starke Rauchentwicklung fest. Die Wände waren voller Ruß.“

Die Bewohnerin der Wohnung war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Dafür aber das Kätzchen, dass die Feuerwehrleute nach langem Suchen verängstigt zusammengekauert unter einem Schrank vorfanden. „Der tierärztliche Notdienst hat die Versorgung des Vierbeiners übernommen. Der Katze geht es gut“, so Christoph Voigt.

Die später an der Einsatzstelle eingetroffene Bewohnerin konnte ihre Wohnung nicht mehr betreten und musste die Nacht bei Verwandten verbringen. „Die übrigen Bewohner des Hauses konnten aber später in ihre Wohnungen zurückkehren“, so der Einsatzleiter.

Vorher hatte die Feuerwehr alle Wohnungen kontrolliert und auch die Heizungsanlage auf dem Dachboden wurde genauer untersucht, „sodass wir sicherstellen konnten, dass auch da alles in Ordnung ist und keine Gefahr besteht.“

Gegen die Hitze: Anwohner versorgten die Feuerwehrleute während des Einsatzes mit kalten Getränken. (Foto: Frank Gehrmann)

Nach ersten Erkenntnissen sei die Waschmaschine übrigens nicht in Betrieb gewesen. „Die Luke stand offen und wir haben in der Trommel auch keine Wäsche vorgefunden“, sagt Christoph Voigt. Neben der Feuerwehr Aschersleben waren am Montagabend auch noch die Polizei und ein Schlüsseldienst vor Ort.

Für die Feuerwehrleute war es ein äußerst schweißtreibender Einsatz. Die hohen Temperaturen durch den Brand und die brütende Sommerhitze verlangten den Freiwilligen viel ab. Anwohner zeigten sich solidarisch und versorgten die völlig durchgeschwitzten Einsatzkräfte mit kalten Getränken. (mz)