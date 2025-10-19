weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
In der Gaterslebener Heimatstube gibt es eine Schau über den einstigen „Schädling“ Feldhamster, der inzwischen als bedrohte Art geschützt werden muss. Welche Zeitzeugen es gibt.

Von Regine Lotzmann 19.10.2025, 09:00
Die Feldhamster und ihre Fänger stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Gaterslebener Heimatstube. Foto: Frank Gehrmann

Gatersleben/MZ - Einstmals brachte er die Bauern zum Verzweifeln. Es gab Zeiten, da meinten die Landwirte, die Ernte wohl ausgraben zu müssen, weil das Getreide schon zu 70 Prozent unter der Erde lag, erzählt Andreas Czihal. Und weiß: „Der Hass auf den Feldhamster war groß, vor allem in der Zeit der Hungersnöte. Er galt als Feldschädling Nummer 1.“