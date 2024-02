Schon in den vergangenen Jahren wurde in Aschersleben zum Frauentag ordentlich gefeiert. Auch dieses Mal stehen etliche Veranstaltungen auf dem Programm.

Aschersleben/Seeland/MZ - Der 8. März gehört den Ladys, denn dann wird der Weltfrauentag gefeiert. Ein Tag, an dem auf Gleichberechtigung und Frauenrechte aufmerksam gemacht werden soll. Initiiert von Clara Zetkin, einer deutschen Frauenrechtlerin und Sozialistin, fand der Frauentag zum ersten Mal am 19. März 1911 statt, ein paar Jahre später wurde er auf den 8. März gelegt. Clara Zetkin ging es nicht nur um die Gleichberechtigung, sondern auch um das Wahlrecht für Frauen. Seitdem hat sich viel getan in Sachen Gleichberechtigung.

Tanz und Comedy im Bestehornhaus

Den Frauentag kann man auch in Aschersleben und Umgebung feiern. Vieles ist rund um den 8. März möglich. Wo unter anderem etwas los ist – die MZ hat recherchiert:

Traditionell veranstaltet die Stadt Aschersleben eine Frauentagsveranstaltung, die dieses Jahr am Freitag, 8. März, stattfindet. Spaß, Tanz und gute Unterhaltung verspreche laut Stadtsprecherin Judith Franz das Programm der diesjährigen Veranstaltung, die 14 Uhr im Bestehornhaus beginnt. Die Tanzgruppe der Grundschule Pfeilergraben wird das Programm eröffnen. Anschließend wird Josefine Lemke mit ihrem Programm „Lisbeth Koslowski – Senioren haben niemals Zeit“ die Lachmuskeln strapazieren.

Die Eintrittskarten für die Veranstaltung sind im Bürgerbüro der Stadt Aschersleben sowie im Frauenzentrum in der „Melle“ erhältlich – dort jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr. Einlass zur Veranstaltung ist ab 13 Uhr.

„Männerfreie Zone“ in der Alten Hobelei

Ascherslebens größte Frauentagsparty steigt in diesem Jahr in der Alten Hobelei. Am Freitag, 8. März, wird ab 19 Uhr kräftig gefeiert. Der Veranstalter kündigt bis 22.30 Uhr sogar eine „Männerfreie Zone“ an. Erst danach werden Herren in die Alte Hobelei gelassen, um den Damen ein Getränk auszugeben oder mit ihnen zu tanzen. Zum Programm des Abends gehören zudem eine Stripshow und eine Tombola. Tickets für das Event sind in der Sportsbar im Ballhaus, im Sunmaker an der Vorderbreite, in der Touristinfo sowie im E-Center erhältlich.

Party, Kabarett und „Ladies Night“

Auch im Seeland gibt es am 8. März eine große Party, nämlich im Bürgerhaus in Gatersleben. Die Veranstaltungsagentur „Sabrina“ kündigt Begrüßungssekt, DJ-Musik und Überraschungs-Show an. Karten gibt es im Vorverkauf unter 0177/23 22 969 sowie an der Abendkasse.

Ebenfalls gefeiert wird der Frauentag am 8. März ab 19 Uhr im Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24: mit einem Tanzabend samt lustiger Kabarett-Veranstaltung. In diesem Jahr kommen Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder mit dem Programm „Big Helga - Een kleenet Menschenkind“. Das wird eine Hommage an die legendäre ostdeutsche Entertainerin Helga Hahnemann sein. Karten für den Kabarettabend in Hoym können unter der Telefonnummer 0173/63 69 517 bestellt werden.

Schon vor dem 8. März wird in Drohndorf gefeiert. „Ladies Night“ heißt es am Sonnabend, 2. März, ab 19 Uhr im Saal Drohndorf. Die feiernden Damen – und auch Herren – können sich auf ein abwechslungsreiches Programm der Veranstalter MDE Music und DJ Dennis freuen. Unter anderem wird Stripper „Joe“ erwartet und Marten Foss wird die besten Songs von Roland Kaiser singen. Unter der Telefonnummer 0152/31 08 98 84 können Karten im Vorverkauf erworben werden.