Aschersleben/Quenstedt/MZ - Beim Bau der Ortsumfahrung Aschersleben/Süd - Quenstedt stehen die Arbeiten für den ersten großen Bauabschnitt – und damit für knapp die Hälfte der Trasse – vor dem Ende. Vom Kreisverkehr an der B 185 bei Aschersleben bis zur Eine zwischen Welbsleben und Westdorf ist die Straße gebaut. Was jetzt noch fehlt, sind Markierungen, Beschilderungen und an einigen Stellen die Schutzplanken am Straßenrand.