Das ungenutzte Volkshaus bereitet in Cochstedt Sorgen. Auch wenn Steine herunterfallen, wird auf eine Sanierung gehofft. Wie stehen die Chancen dafür?

Erste Ziegel fallen herunter: Gibt es noch Hoffnung für das Volkshaus in Cochstedt?

Das ehemalige Volkshaus in Cochstedt steht seit vielen Jahren leer. Viele wünschen sich eine Wiederbelebung.

Cochstedt/MZ - Am Volkshaus in Cochstedt, das seit vielen Jahren ungenutzt ist und für das es derzeit keine Perspektive gibt, sind aus dem Dachfirst Steine herausgefallen. Wie Hecklingens Bauverwaltungschef Frank Schinke in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, wurde die Schadstelle wieder instandgesetzt. Gibt es für das Haus noch eine Perspektive?