Englischer Kurzfilm bringt Ascherslebener Burgschülern einen zweiten Platz

Aschersleben/MZ - Wenn die Klassenarbeit schlecht läuft, wird so mancher Schüler schon einmal erfinderisch. Das Verstecken der Klausur oder das kindliche Fälschen der elterlichen Unterschrift scheinen aber fast langweilig, im Vergleich zu dem, was einige Schüler der 8b der Burgschule in ihrem englischsprachigen Kurzfilm „Bumbling Burglars2“ (Deutsch: Tollpatschige Einbrecher) zeigen. Mit ihrem Beitrag haben Celine, Janek, Sarah, Priya, Chris, Kim, Quentin, Lena, Mathilda, Fin, Emily, Meike, Lea und Leonie unter der Betreuung von Lehrerin Anna Kramer kürzlich den zweiten Platz beim Bundeswettbewerb für Fremdsprachen erreicht, in der Team-Kategorie für Sekundarschulen auf Landesebene.