Mit Blaulicht, Sirenen und Fackeln begrüßen die Hoymer Feuerwehrleute ihr neues Tanklöschfahrzeug 4000. Was der Gigant kann und welche Wehr sich auch bald über eine Neuanschaffung freuen darf.

Einen gebührenden Empfang gibt es für das neue Feuerwehrfahrzeug am Depot in Hoym.

Hoym/MZ - Wenn das kein Empfang ist: Martinshörner heulen, Fackeln werden geschwenkt, die Kameraden der Seeland-Feuerwehren stehen Spalier und blicken erwartungsvoll Richtung Hofeinfahrt. Und dann ist es soweit – die rote Schönheit rollt heran. Am Steuer: Hoyms Ortswehrleiter Jens Mäkert, ein breites Lächeln auf den Lippen. Die Freude ist groß: Die Ortsfeuerwehr Hoym bekommt ein neues Einsatzfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000). Es wurde in Luckenwalde bei der Firma Rosenbauer abgeholt und ersetzt das alte Tanklöschfahrzeug, das über viele Jahre im Dienst war und liebevoll den Spitznamen „Emma“ trug. „Jetzt haben wir unsere Emma 2.0 – und wir freuen uns wirklich sehr“, sagt Mäkert.