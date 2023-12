Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Drohndorf/MZ. - Der MZ-Redaktionsteddy hat erfahren, dass es in Drohndorf eine Kirchenglocke gibt, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Das ist Anlass, am 12. Dezember in die Kirche zu schauen. Christian Wiechmann vom Gemeindekirchenrat teilt dem Redaktions-Teddy aber in der Glockenstube mit, dass die Bienenkorbglocke wohl nicht erst im 12. Jahrhundert, sondern bereits 1098 gegossen worden sein soll. So wurde es zumindest von jemandem gedeutet, der sich mit den Buchstaben auf dem Glockenrand beschäftigt hat. Bereits 1896 hat dies ein Herr Schubart in „Die Glocken des Herzogtums Anhalt“ geschrieben.