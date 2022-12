Eine Gaterslebenerin als Au pair in Kanada

Gatersleben/Alberta/MZ - „Vor drei Wochen ging mein Flug. Ich bin das erste Mal allein geflogen. Da habe ich gewusst, jetzt geht es los. Ich musste auch einmal umsteigen. Das war schon das erste Abenteuer. Ich war nur aufgeregt und habe versucht, nichts zu vergessen“, erzählt Linda-Sophie Gebbert aus Gatersleben. Sie absolviert derzeit ein Au-pair-Jahr in Alberta, Kanada. „Ich fand das Land so interessant. Vor allem die Natur ist so wunderschön. Es liegt auch viel Schnee und Menschen gibt es auch viel weniger, das ist auch nicht so schlecht“, begründet Linda schmunzelnd ihre Wahl.