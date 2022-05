Einbruch in Ascherslebener Autowerkstatt

Nach einem Einbruch in eine Autowerkstatt in Aschersleben sucht die Polizei die Täter.

Aschersleben/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Autowerkstatt an der Magdeburger Chaussee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drückten die Täter das Tor zum Gelände auf und stahlen einen Pkw-Anhänger mit aufmontiertem Kompressor, der in der Werkstatt repariert werden sollte.

Das Kennzeichen WB-ET 337 nahmen die Unbekannten ebenfalls mit. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen sowie Anhänger und Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben.