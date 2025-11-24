Gefahrenabwehr Ehemaliger Autohandel: Autowracks in Winningen sollen jetzt verschwinden
Das Umweltamt des Salzlandkreises kündigt nach mehrfacher Kritik aus Winningen an, mehrere Pkw vom Grundstück eines ehemaligen Gebrauchtwagenhandels zu entfernen.
24.11.2025, 14:15
Winningen/MZ - Seit vielen Monaten sind sie ein ständiges Thema in Ortschaftsratssitzungen und Diskussionen von Bürgern in Winningen: die ausgeschlachteten Schrottautos eines inzwischen nicht mehr geöffneten Gebrauchtwagenhandels auf einem Privatgrundstück an der Klosterstraße. Jetzt sollen sie verschwinden.