  4. Gefahrenabwehr: Ehemaliger Autohandel: Autowracks in Winningen sollen jetzt verschwinden

Das Umweltamt des Salzlandkreises kündigt nach mehrfacher Kritik aus Winningen an, mehrere Pkw vom Grundstück eines ehemaligen Gebrauchtwagenhandels zu entfernen.

Von Detlef Anders 24.11.2025, 14:15
Im Herbst 2023 sind Teile der Werkstatt in Winningen, die jetzt beräumt werden soll, abgebrannt. (Foto: Frank Gehrmann, Archiv)

Winningen/MZ - Seit vielen Monaten sind sie ein ständiges Thema in Ortschaftsratssitzungen und Diskussionen von Bürgern in Winningen: die ausgeschlachteten Schrottautos eines inzwischen nicht mehr geöffneten Gebrauchtwagenhandels auf einem Privatgrundstück an der Klosterstraße. Jetzt sollen sie verschwinden.